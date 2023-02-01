استقلا “البراق”.. لقجع والحموشي يتوجهان لطنجة لحضور افتتاح “الموندياليتو”

2023-02-01 / 16:52
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هبة بريس - الرباط

استقل رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، زوال يومه الأربعاء، قطار “البراق”، للتوجه لمدينة طنجة.

واستقل لقجع والحموشي مرفوقين ببعض المسؤولين، قطار “التيجيفي”، من مدينة الرباط نحو طنجة للوقوف على آخر ترتيبات حفل افتتاح مونديال الأندية.

هذا وسيحتضن ملعبِ طنجة الكبير، مساء يومه الأربعاء المباراةَ الافتتاحية َ للنسخةِ الثامنةَ َعشرةَ لكأس العالم للأندية التي تنظـَـمها المملكةِ من 1 وحتى 11 من فبراير الجاري.

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‫8 تعليقات

  1. لابد من تكثير الأمن وذالك من أجل حماية سلامة الجمهور الرياضي..وتتم في أحسن الظروف..

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  3. إنشاء آلله ستكون بداية موفقة كما فعل منتخبنا الوطني المغربي بقطر ونتمى الوصول إلى نهائيات كأس العالم للأندية التي تقام بالمغرب.

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  6. يجب على الجمهور الرياضي المغربي أن يلتزم بروح رياضية وتضامنية من أجل تتمت المندياليتو في أحسن الظروف بدون شغب ولا تخريب الملاعب الرياضية.

  7. قبل كل شيء يجب الاهتمام بالملاعب في جميع أنحاء المملكة وليس بملعب وأحد ..وليس كما يقال المثل المغربي ( درقوا الشمس بالغربال هههههههههههه.)

  8. أين تذهب الأموال الباهضة التي تأتي إلى جامعة الكرة حتى نشاهد ملاعب ليس في المستوى المطلوب كملاعب أوروبية …؟؟؟ ويبقى السؤال مطروح الي السيد لقجع!؟؟؟؟؟

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