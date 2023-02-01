استقلا “البراق”.. لقجع والحموشي يتوجهان لطنجة لحضور افتتاح “الموندياليتو”

هبة بريس - الرباط

استقل رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، زوال يومه الأربعاء، قطار “البراق”، للتوجه لمدينة طنجة.

واستقل لقجع والحموشي مرفوقين ببعض المسؤولين، قطار “التيجيفي”، من مدينة الرباط نحو طنجة للوقوف على آخر ترتيبات حفل افتتاح مونديال الأندية.

هذا وسيحتضن ملعبِ طنجة الكبير، مساء يومه الأربعاء المباراةَ الافتتاحية َ للنسخةِ الثامنةَ َعشرةَ لكأس العالم للأندية التي تنظـَـمها المملكةِ من 1 وحتى 11 من فبراير الجاري.

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