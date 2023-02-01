استقلا “البراق”.. لقجع والحموشي يتوجهان لطنجة لحضور افتتاح “الموندياليتو”

2023-02-01 / 16:52
8
هبة بريس - الرباط

استقل رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، زوال يومه الأربعاء، قطار “البراق”، للتوجه لمدينة طنجة.

واستقل لقجع والحموشي مرفوقين ببعض المسؤولين، قطار “التيجيفي”، من مدينة الرباط نحو طنجة للوقوف على آخر ترتيبات حفل افتتاح مونديال الأندية.

هذا وسيحتضن ملعبِ طنجة الكبير، مساء يومه الأربعاء المباراةَ الافتتاحية َ للنسخةِ الثامنةَ َعشرةَ لكأس العالم للأندية التي تنظـَـمها المملكةِ من 1 وحتى 11 من فبراير الجاري.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى وبنسعيد يترأسان اجتماعا لتسريع وتيرة تطوير الألعاب الإلكترونية بالمغرب

بنموسى وبنسعيد يترأسان اجتماعا لتسريع وتيرة تطوير الألعاب الإلكترونية…

2023-02-01 / 17:41
Photo of هذه حقيقة إخفاء الأمن ل”رادار” داخل سيارة لبيع المواد الاستهلاكية

هذه حقيقة إخفاء الأمن ل”رادار” داخل سيارة لبيع المواد…

2023-02-01 / 15:30
Photo of السفارة الفرنسية تعلن عودة وتيرة التأشيرات الى طبيعتها

السفارة الفرنسية تعلن عودة وتيرة التأشيرات الى طبيعتها

2023-02-01 / 15:08
Photo of أكادير : عيوب في ورش إعادة تهيئة شارع الجيش الملكي

أكادير : عيوب في ورش إعادة تهيئة شارع الجيش…

2023-02-01 / 14:11
Photo of الهيئة المغربية للمقاولات تعلن عن تنظيم ملتقى الأعمال الأول بطنجة (فيديو)

الهيئة المغربية للمقاولات تعلن عن تنظيم ملتقى الأعمال الأول…

2023-02-01 / 13:54
Photo of الدرك يحبط عملية لعصابة “الفراقشية” بشتوكة

الدرك يحبط عملية لعصابة “الفراقشية” بشتوكة

2023-02-01 / 13:38
Photo of غلاء الأسعار يدفع المواطنين ل”المقاطعة”.. وتجار: “ولينا كنجيبو السلعة وكتخسر لينا”

غلاء الأسعار يدفع المواطنين ل”المقاطعة”.. وتجار: “ولينا كنجيبو السلعة…

2023-02-01 / 12:28
Photo of الأطر الإدارية المتدربة بدرعة تافيلالت تقاطع “اختبارات التصديق على المجزوءات”

الأطر الإدارية المتدربة بدرعة تافيلالت تقاطع “اختبارات التصديق على…

2023-02-01 / 10:35
Photo of تسجيل 50 ألف إصابة بالسرطان سنويا في المغرب

تسجيل 50 ألف إصابة بالسرطان سنويا في المغرب

2023-02-01 / 10:10
Photo of طقس الأربعاء.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-02-01 / 09:09

‫8 تعليقات

  1. لابد من تكثير الأمن وذالك من أجل حماية سلامة الجمهور الرياضي..وتتم في أحسن الظروف..

    1

  3. إنشاء آلله ستكون بداية موفقة كما فعل منتخبنا الوطني المغربي بقطر ونتمى الوصول إلى نهائيات كأس العالم للأندية التي تقام بالمغرب.

    1

  6. يجب على الجمهور الرياضي المغربي أن يلتزم بروح رياضية وتضامنية من أجل تتمت المندياليتو في أحسن الظروف بدون شغب ولا تخريب الملاعب الرياضية.

  7. قبل كل شيء يجب الاهتمام بالملاعب في جميع أنحاء المملكة وليس بملعب وأحد ..وليس كما يقال المثل المغربي ( درقوا الشمس بالغربال هههههههههههه.)

  8. أين تذهب الأموال الباهضة التي تأتي إلى جامعة الكرة حتى نشاهد ملاعب ليس في المستوى المطلوب كملاعب أوروبية …؟؟؟ ويبقى السؤال مطروح الي السيد لقجع!؟؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق