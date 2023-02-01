هذه حقيقة إخفاء الأمن ل”رادار” داخل سيارة لبيع المواد الاستهلاكية

2023-02-01 / 15:30
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هبة بريس

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة منشور متداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي إخفاء مصالح الشرطة لأجهزة الرادار الخاص بمراقبة السرعة داخل سيارات خاصة مخصصة لبيع مواد استهلاكية.

وحسب مصدر أمني، فقد أظهرت الأبحاث التقنية التي أخضع لها هذا المنشور أن الأمر يتعلق بمعطيات سبق تداولها بشكل واسع عبر منشورات مماثلة جرى نشرها بإحدى الدول العربية، وهو الأمر الذي أكدته الخبرة التقنية التي تم إجراؤها على صورة جرى إرفاقها بالمنشور المضلل، تضمنت معطيات بصرية تؤكد أنها تعود لنفس هذه الدولة.

وإذ تنفي المديرية العامة للأمن الوطني صحة هذا المنشور، يضيف ذات المصدر، فإنها تؤكد على أن الأبحاث لا زالت متواصلة من أجل تحديد مصدر ترويج هذه المعطيات الكاذبة التي من شأنها تهديد سلامة مستعملي الطرقات.

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تعليق واحد

  1. من ناحية الاخفاء وفي مايتعلق بجمع الدرهمات ادروها ديارنا تبارك الله عليهم من هاد الناحية.
    كانوا كيتخباو من وآراء أعمدة القناطر على طريق السيار بتجاه أكادير قبل اركانة ويقفونك حتى تمر على محطة الأداء.
    مسافة كبيرة.الله ارد بنا ردا جميلا.

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