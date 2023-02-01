السفارة الفرنسية تعلن عودة وتيرة التأشيرات الى طبيعتها

2023-02-01 / 15:08
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هبة بريس - الرباط

أعلنت السفارة الفرنسية في المغرب، عودة وتيرة استصدار التأشيرات إلى طبيعتها.

وذكرت السفارة في بلاغ لها، أن الإجراءات التقيدية التي فرضتها السلطات الفرنسية منذ شتنبر 2021 تم إلغاؤها، لافتة أن وتيرة النشاط القنصلي عاد إلى طبيعته “أي قبل فترة الأزمة الصحية كورونا”.

وحذرت السفارة عبر بلاغها من “الوسطاء”، لافتة أن هذه الفئة تتسبب في حدوث ضغط على المواعيد التي تعد متاحة ومجانية للجميع.

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تعليق واحد

  1. والله غير المسطي ليدفع الفيزا تع فرانسا، راهم محتاجين إلى فلوس الفيزا باش يمروا الصندوق تعهم راه اخوا. دفعوا إلى فيزا ديال أسبانيا او إيطاليا وسيروا من بعد كع الاروبا….

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