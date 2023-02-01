أكادير : عيوب في ورش إعادة تهيئة شارع الجيش الملكي

2023-02-01 / 14:11
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد مرور سنة عن إنتهاء الاشغال في تهيئة شارع الجيش الملكي، في إطار الورش الملكي للتهيئة الحضرية 2020 – 2024, وهو من أهم الشوارع الذي يربط وسط المدينة بضواحيها الشرقية ( حي إليغ و الحي المحمدي، لازال الشارع لم تحدد بعد هل الشركة نائلة صفقة إصلاحه قد انتهت من أشغاله من عدمها.

الشارع لم تحدد بعد معالمه، فلا وجود لخطوط فاصلة على طوله، وهذا يشكل خطرا على السائقين ليلا، ويلاحظ بشكل يومي ارتباك في حركة السير وفوضى بسبب عدم تحديد الاتجاهات بسبب غياب الخطوط الفاصلة.

كما لوحظ كذلك، عيوب على مستوى ممرات الراجلين الجانبية على الطول الشارع، بحسب ما يظهر في ( الصورة) من عدم تغيير أمكنة فوهات الاطفاء، وابقاءها وسط الممرات، وغياب لعلامات المرور على طول الشارع.

وكان نفس الشارع، محط ملاحظات لجنة مركزية في إطار عملها لمراقبة سير الاشغال في الورش الملكي للمدينة، بعد أن تم وضع ( طروطوار) يقسم الشارع الى إتجاهين، قبل أن يتم إزالته من جديد، وهو ما جعل هذا المحور الطرقي المهم يتخبط في العشوائية ولم تكتمل معالمه.

فهل ستتدخل لجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020 ــ 2024، التي يرأسها والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان من إصلاح هذه الاختلالات ؟؟؟.

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