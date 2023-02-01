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ل”أسباب أمنية”.. 4 دول أروبية تغلق قنصلياتها في إسطنبول

2023-02-01 / 13:46
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هبة بريس - وكالات

أعلنت ألمانيا والسويد إغلاق قنصليتهما في إسطنبول اليوم الأربعاء لأسباب أمنية.

وكانت القنصليتان العامتان البريطانية والهولندية في إسطنبول قد أعلنتا أنهما توقفتا عن استقبال الزوار بسبب خطر وقوع هجمات إرهابية وسط العاصمة التركية.

وجاء في بيان القنصلية الألمانية: “ستغلق قنصلية ألمانيا أبوابها 1 فبراير، حيث تم تعليق جميع إجراءات التأشيرات وجوازات السفر”.

إضافة إلى ذلك، توقفت القنصلية السويدية عن قبول الزوار، حيث تقع القنصلية في شارع الاستقلال للمشاة في منطقة بيوغلو المركزية، حيث وقع الهجوم الإرهابي في نوفمبر من العام الماضي، فيما تقع قنصليتا ألمانيا وبريطانيا بالقرب من هذا الشارع.

كذلك حذرت السفارة الأمريكية رعاياها يوم الاثنين من خطورة وقوع هجمات إرهابية في وسط إسطنبول، يمكن أن تستهدف كنائس أو معابد يهودية أو بعثات دبلوماسية وغيرها من الأماكن الشعبية المزدحمة بالأجانب، وخاصة أحياء إسطنبول بيوغلو وغالاتا وتقسيم وشارع الاستقلال.

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تعليق واحد

  1. المسلمون،ليسوا،بارهابيين،الارهابيون،هم اعذاء الاسلام من النصارى،واليهود اما المصحف الكريم،فهو محفوض،من فوق سبع سموات، ومنقوش في صدور المؤمنين،والله،متم نوره،ولوكره الكافرون لو احترق الإنجيل او الثوراة المحرفة،لقامت،الدنيا،ولم تقعد لنا،الجنة ولهم الجحيم،ان شاء الله والارض يرثها،عباد،الله الصالحين هذا وهذا وعد من رب العزة والجبروت عاشت الأمة المحمدية واسقط،الأمة الانجيلية،والثوراثية المحرفتان،منذ،القدم

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