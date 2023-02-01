غلاء الأسعار يدفع المواطنين ل”المقاطعة”.. وتجار: “ولينا كنجيبو السلعة وكتخسر لينا”

هبة بريس - الرباط

لا حديث بين المغاربة خلال الأسابيع الأخيرة، سوى حول ارتفاع أسعار جل المنتجات الاستهلاكية وفي مقدمتها الخضر والفواكه والدواجن واللحوم الحمراء والبيض.

وبلغت أسعار اللحوم الحمراء بمختلف المدن المغربية 100 درهم، فيما وصلت أسعار الدجاج الحي ل20 درهما للكيلوغرام الواحد، و38 درهما للكيلوغرام بالنسبة للدجاج المذبوح.

وارتفعت أسعار مختلف أنواع الخضر بكافة الأسواق المغربية، خاصة الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة والمتمثلة في الطماطم والبصل والبطاطس والفلفل.

ودفعت غلاء الأسعار، فئة عريضة من المواطنين إلى مقاطعة اقتناء غالبية المنتجات الغذائية، والاكتفاء بتلك التي حافظت على أثمانها أو سجلت ارتفاعا طفيفا.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من التجار عن استيائهم بسبب هذه الارتفاعات، لافتين أنهم من أكثر المتضررين من هذا الغلاء.

وأضاف التجار في حديث مع هبة بريس، أن ارتفاع الأسعار تسبب في تسجيلهم لخسائر مادية مهمة، مسترسلين بالقول “ولينا كنجيبو السلعة وكتبقى حتى كتخسر لينا”.

وطالب التجار الجهات المعنية بالتدخل، لإيجاد حلول ملموسة ومستعجلة لاستقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

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