عزيز أخنوش ونبيل بنعبد الله

ارتفاع الأسعار.. الPPS يدعو الحكومة إلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية

2023-02-01 / 11:29
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هبة بريس - الرباط

تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مواصلة الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.

وَجَــــدَّدَ الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، دعوتَهُ الحكومة من أجل اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية.

كما دعا الحكومة إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط.

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‫5 تعليقات

  1. لانهم في المعارضة يحاولون ان يسمعو صوتهم بين الفينة والاخرى لجلب الانتباه حبدا لو كانو في الحكومة هل سنسمعهم

  2. تكلمون و كانكم يوم كنتم في الحكومات السابقة كان الخير يتقاطر على المغاربة بكل اطيافهم المجتمعية من كل جانب و كأن مؤشر السعادة يومها بلغ الدرجات العليا لديهم الله يعطينا وجوهكم القاسحة كلكم واحد و من نفس الطينة و لنفس الاهداف و إن تشعبت احزابكم و الضحية الاولى من سياساتكم الفاشية الفاشلة هو المواطن الفقير الذي تتقاذفه امواج تصريحاتكم و بياناتكم ووعودكم الجوفاء

  3. يالاه مؤخرا اسي بنعبدالله خرجت لنا بهذا الموضوع على الحكومة……ارتفاع الاسعار…الم تعيوا من النفاق على المواطنين.تبحثون عن مصالحكم وتضحكون على الغلبة الضعفاء من المواطنين.

  4. دعينا الله ااخنوش نتا او امتالك عايشين بيخير او على ظهر او فلوس الشعب..كلشي تتاخدوه فابور..ولكن عند ربكم تختصمون.

  5. نفاق السياسيين والاحزان المغربية . لذا كانوا في الحكومة يصبح عنهم وجع آخر واذا دخلوا المعارضة يصبح عندهم وجه آخر.تبادل الأدوار والتهم وهم اصلا عملة واحد عجين واحد .

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