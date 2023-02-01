إنسو فرنانديس.. أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

2023-02-01 / 11:00
1
هبة بريس - وكالات

بات لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إنسو فرنانديس، المتوج أواخر 2022 بلقب مونديال قطر، أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعدما أنفق تشلسي 121 مليون أورو للتعاقد معه من بنفيكا البرتغالي وفق ما أعلن الأخير في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

ووقع ابن الـ22 عاماً الذي اختير أفضل لاعب في مونديال قطر، عقداً طويل الأمد لثمانية وعام ونصف العام ينتهي في 2031.

وأصبح فرنانديس أغلى لاعب في تاريخ الدوري الممتاز، متجاوزاً المبلغ القياسي الذي أنفقه مانشستر سيتي للتعاقد مع جاك غريليش قبل عام ونصف وقدره 115 مليون يورو.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “عروس البوغاز” على موعد مع “افتتاح تاريخي” ل”الموندياليتو”

“عروس البوغاز” على موعد مع “افتتاح تاريخي” ل”الموندياليتو”

2023-02-01 / 13:12
Photo of رابطة الدوري الفرنسي ترفض تسجيل زياش بباريس سان جيرمان

رابطة الدوري الفرنسي ترفض تسجيل زياش بباريس سان جيرمان

2023-02-01 / 12:41
Photo of نتائج حسنية اكادير تعصف بالمكتب المديري للنادي

نتائج حسنية اكادير تعصف بالمكتب المديري للنادي

2023-02-01 / 10:02
Photo of في آخر اللحظات.. تشيلسي “يفشل” صفقة انتقال زياش لباريس سان جيرمان

في آخر اللحظات.. تشيلسي “يفشل” صفقة انتقال زياش لباريس…

2023-02-01 / 09:34
Photo of مسؤول جامعي: “سعة ملعب طنجة ستصبح أكثر من 80 ألف مشجع خلال كان 2025”

مسؤول جامعي: “سعة ملعب طنجة ستصبح أكثر من 80…

2023-01-31 / 17:54
Photo of أبرون: “ستتم تغطية ملعبي طنجة و الرباط و إزالة الحلبة المطاطية بعد الموندياليتو”

أبرون: “ستتم تغطية ملعبي طنجة و الرباط و إزالة…

2023-01-31 / 17:18
Photo of رسميا.. تحديد موعد مباراتي “الكلاسيكو” في المربع الذهبي لكأس إسبانيا

رسميا.. تحديد موعد مباراتي “الكلاسيكو” في المربع الذهبي لكأس…

2023-01-31 / 16:00
Photo of مدير ملعب طنجة: “لم نترك شيئا للصدفة و جاهزون لإبهار العالم بقدرات المغرب”

مدير ملعب طنجة: “لم نترك شيئا للصدفة و جاهزون…

2023-01-31 / 13:44
Photo of تزامنا و الموندياليتو.. عجلة البطولة تتوقف و كأس العرش ينطلق هذا الأسبوع

تزامنا و الموندياليتو.. عجلة البطولة تتوقف و كأس العرش…

2023-01-31 / 13:15
Photo of بعثة الهلال السعودي تحل بالمغرب للمشاركة في “الموندياليتو”

بعثة الهلال السعودي تحل بالمغرب للمشاركة في “الموندياليتو”

2023-01-31 / 10:51

تعليق واحد

  1. تصوروا لو قارنتم آداء اوناحي وهذا اللاعب ستجدون فرق كبير لصالح اللاعب المغربي. لكن الغرب داءما ما يفضلون اللاعب الابيض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق