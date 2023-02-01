إنسو فرنانديس.. أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

هبة بريس - وكالات

بات لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إنسو فرنانديس، المتوج أواخر 2022 بلقب مونديال قطر، أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعدما أنفق تشلسي 121 مليون أورو للتعاقد معه من بنفيكا البرتغالي وفق ما أعلن الأخير في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

ووقع ابن الـ22 عاماً الذي اختير أفضل لاعب في مونديال قطر، عقداً طويل الأمد لثمانية وعام ونصف العام ينتهي في 2031.

وأصبح فرنانديس أغلى لاعب في تاريخ الدوري الممتاز، متجاوزاً المبلغ القياسي الذي أنفقه مانشستر سيتي للتعاقد مع جاك غريليش قبل عام ونصف وقدره 115 مليون يورو.

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