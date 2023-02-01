نتائج حسنية اكادير تعصف بالمكتب المديري للنادي

2023-02-01 / 10:02
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أحمد وزروتي: هبة بريس

عصفت النتائج الحالية لفريق حسنية أكادير بالمكتب المسير للفريق الذي قدم جل أعضائه استقالتهم ليلة امس الثلاثاء أثناء انعقاد الجمع العام العادي للفريق.

وجاءت هذه الاستقالات بعد الشد والجذب الذي عرفه تسيير النادي منذ تشكيله توافقيا بتدخل من رئيس المجلس الجماعي عزيز اخنوش، والذي أشرف على توافق بين لائحتين يتزعمهما كل من الحبيب سيدينو من جهة وأمين ضور من جهة أخرى.

وأبرز العديد من المتتبعين للشأن الرياضي عن معرفتهما المسبقة بأن المكتب المشكل لن يستطيع بلوغ الأهداف التي يرجوها جمهور حسنية أكادير بحكم الاختلاف في الرؤى لدى الطرفين معا، وذلك ما لاحظه الجميع من خلال النتائج السلبية التي يراكمها الفريق الأول بالنادي، والتخبط في قرار الإبقاء على المدرب أو تغييره.

وبمجرد تقديم عشرة أعضاء لاستقالتهم أمس من المكتب المسير، استقال الرئيس الحبيب سيدينو من منصبه كرئيس للمكتب و كرئيس للشركة المسيرة للفريق.

وتم توكيل لجنة يرأسها المحامي احمد آيت علا بتسيير شؤون الفريق إلى حين الإعداد لجمع عام آخر ، ينتخب فيه مكتب مديري جديد.

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