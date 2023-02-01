طقس الأربعاء.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-02-01 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، باستمرار الطقس البارد مع تكون صقيع أو جليد بالجبال والمناطق المجاورة لها، الجنوب-الشرقي للبلاد، الهضاب، المنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

كما يرتقب نزول قطرات من الأمطار بالأطلس والسهول المتواجدة ما بين الجديدة والصويرة، فضلا عن تساقط ثلوج فوق قمم الأطلس الكبير التي يتعدى علوها 1700 م.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما الى قوية جنوب الأطلس الكبير، الأطلس الصغير وشمال الأقاليم الجنوبية مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 – و 01 – درجات بالأطلس والمنطقة الشرقية، و مابين 06 و 13 درجة بالقرب من السواحل ومنطقة سوس. وستكون ما بين 00 و 07 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار، بعض الانخفاض الطفيف عموما.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وكذلك على طول الساحل الأطلسي.

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