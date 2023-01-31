أزيد من 222 ألف مسافر عبروا مطار الداخلة خلال سنة 2022

2023-01-31 / 22:44
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هبة بريس _ الرباط

بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار الداخلة، خلال السنة المنصرمة، ما مجموعه 222 ألفا و480 مسافرا، حسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي للمسافرين برسم سنة 2022، أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 87 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019 (256 ألفا و975 مسافرا).

وأشار المصدر ذاته إلى أن مطار الداخلة سجل، خلال شهر دجنبر فقط، معدل استرجاع بنسبة 92 في المئة، مع استقبال 17 ألفا و872 مسافرا، مقابل 19 ألفا و459 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت حركة النقل الجوي التجاري بمطارات المملكة ما مجموعه 20 مليونا و592 ألفا و350 مسافرا، أي بزيادة نسبتها 82 في المئة مقارنة مع 2019.

وبخصوص حركة النقل الجوي الداخلي، فقد تم استقبال 2.155.942 مسافرا خلال سنة 2022، بنسبة استرجاع تقدر بـ 72 في المئة مقارنة مع سنة 2019.

من جانبها، عرفت حركة النقل الجوي الدولي، التي تمثل 90 في المئة من مجموع حركة النقل الجوي، تسجيل 18.436.408 مسافرا خلال سنة 2022، أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 84 في المئة مقارنة مع سنة 2019.

أما نشاط الشحن الجوي، فقد سجل خلال سنة 2022، ما مجموعه 69.751 طن، مقابل 96.121 طن، أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 73 في المئة مقارنة بسنة 2019.

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