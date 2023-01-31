إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس وسط الضفة الغربية المحتلة

2023-01-31 / 22:23
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هبة بريس _ وكالات

أصيب إسرائيليان، مساء الثلاثاء، في عملية دهس وقعت قرب رام الله وسط الضفة الغربية، وفق بيان للجيش الإسرائيلي وإعلام عبري.

وقال الجيش, في بيان: “ورود بلاغ عن عملية دهس في منطقة مفترق تبوح (الزعترة)”. وأضاف أن قوات الجيش تتابع تفاصيل العملية.

من جانبه، قال موقع “والا” العبري إن عملية الدهس أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين، وإن البحث جار عن السيارة المشبوهة.

وأوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية “أصيب شابان بجروح متوسطة وخفيفة في عملية الدهس، وتم نقلهما إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا (وسط)”.

وردت قوة إسرائيلية تواجدت هناك بإطلاق النار تجاه الفلسطيني الذي فر بسيارته وتجري عمليات تمشيط لتحديد موقعه، بحسب المصدر ذاته.

وأكدت الصحيفة أن المصابيْن كانا يعبران الطريق لدى دهسهما بسيارة تجارية بيضاء.

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‫9 تعليقات

  2. الاحتلال الاسرائيلي على فلسطين جريمة وعلى العرب ان يتحرك لوقف زحف اسرائيل..

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