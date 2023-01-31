المصادقة على مقترح قانون يتعلق بالجنسية المغربية

2023-01-31 / 21:27
1
هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 31 يناير بالإجماع، على مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.

وفي كلمة تقديمية لمقترح القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، جاء في إطار “تنزيل النص الدستوري” الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح “من غير المعقول” اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية.

وأبرز وهبي أنه بموجب هذا التعديل ستصبح “المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية أو إحداهما” شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.

ويأتي هذا المقترح، وفقا للوزير، في إطار “التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أزيد من 222 ألف مسافر عبروا مطار الداخلة خلال سنة 2022

أزيد من 222 ألف مسافر عبروا مطار الداخلة خلال…

2023-01-31 / 22:44
Photo of إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس وسط الضفة الغربية المحتلة

إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس وسط الضفة الغربية…

2023-01-31 / 22:23
Photo of المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

2023-01-31 / 21:57
Photo of هل تقف ” الدولة العميقة الفرنسية “وراء توصية أوروبية ضد الرباط؟

هل تقف ” الدولة العميقة الفرنسية “وراء توصية أوروبية…

2023-01-31 / 20:33
Photo of موجة البرد…الشروع في إيصال مساعدات لساكنة قروية بشيشاوة

موجة البرد…الشروع في إيصال مساعدات لساكنة قروية بشيشاوة

2023-01-31 / 20:20
Photo of خبير اقتصادي ..المغرب يكمل إسبانيا وهذه الأخيرة تكمله

خبير اقتصادي ..المغرب يكمل إسبانيا وهذه الأخيرة تكمله

2023-01-31 / 19:59
Photo of موندياليتو ..” فيفا “يصدر توجيها للجمهور

موندياليتو ..” فيفا “يصدر توجيها للجمهور

2023-01-31 / 19:34
Photo of بوعياش تدعو إلى إنشاء بنية لتقديم المشورة القانونية للأجانب

بوعياش تدعو إلى إنشاء بنية لتقديم المشورة القانونية للأجانب

2023-01-31 / 19:20
Photo of حصري : جمارك ميناء الناظور تحجز “كوكايين”بحوزة سائق شاحنة للنقل الدولي

حصري : جمارك ميناء الناظور تحجز “كوكايين”بحوزة سائق شاحنة…

2023-01-31 / 19:10
Photo of بوريطة يتباحث مع وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإستونية

بوريطة يتباحث مع وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية…

2023-01-31 / 18:59

تعليق واحد

  1. اش دار بيها الشعب كايضحكوا على الناس بالمقترحات الخاوية
    بهايم السياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق