موندياليتو ..” فيفا “يصدر توجيها للجمهور

هبة بريس _ رياضة

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الجمهور الذي سيحضر مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح مونديال الأندية، بالتوجه الى ملعب طنجة الكبير مبكرا

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في بلاغ له، إنه يترقب “حفل افتتاح استثنائي” لمباراة افتتاح مونديال الأندية في المغرب، في ملعب طنجة الكبير، الأربعاء فاتح فبراير 2023.

وأضاف فيفا: “رغم أن المباراة تنطلق في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، إلا أن الدعوة موجهة للجماهير كي تصل إلى مقاعدها قبل متّسع من الوقت، إذ تُفتح بوابات الملعب في الخامسة مساء، من أجل الاستمتاع بحفل الافتتاح الباهر الذي سيشمل عدة مفاجآت”.

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