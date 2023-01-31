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وزير الداخلية : ميزانية الجماعات لا تسمح بالتوظيف

2023-01-31 / 18:15
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هبة بريس _ الرباط

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 بمجلس المستشارين، أن ” القدرات المالية للجماعات الترابية لا تسمح بتوظيف عدد كبير من الموظفين، ”

وتلى ضوء هذا المعطى اكد الأخير أن الوزارة اتجهت نحو رقمنة الخدمات لتخفيف العبء على الموظفين.

واشار لفتيت، في معرض رده على أسئلة المستشارين المتعلقة بسبل النهوض بالموارد البشرية للجماعات الترابية، أن هدف الوزارة هو توفير عدد كاف من الموظفين للقيام بالمهام المنوطة بهم، فضلا عن إتاحة إمكانيات مادية في المستوى لهؤلاء الموظفين.

وشدد لفتيت، في هذا الإطار، على ضرورة تنمية مداخيل الجماعات الترابية من أجل تشغيل موظفين أكفاء وتقديم خدمات في المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الإمكانيات البشرية بهذه الجماعات.

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‫3 تعليقات

  2. اولا يجب على وزارة الداخلية محاربة الموضفين الأشباح وبهادا يمكن خلق عدة مناصب شاغرة

  3. وهل يمكن ل رئيس جماعة امي لا يفقه القراءة ولا الكتابة او برلماني ان يساهم في تنمية البلاد.يجب على وزارة الداخلية وضع قانون يمنع الدين ليست لهم على الاقل شهادة بكالوريا من الترشح والمشاركة في تسيير شؤون البلاد والعباد

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