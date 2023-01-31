حرب الطرق تحصد 17 قت.يلا و1878 جريحا خلال أسبوع

2023-01-31 / 17:32
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هبة بريس

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 1878 آخرون بجروح، إصابات 85 منهم بليغة، في 1428 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 23 يناير الجاري إلى 29 منه.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، تغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و980 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و711 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 36 ألفا و269 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و999 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و252 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و711 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 299 مركبة.

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