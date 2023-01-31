رسميا.. تحديد موعد مباراتي “الكلاسيكو” في المربع الذهبي لكأس إسبانيا

2023-01-31 / 16:00
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، موعد مباراتي “الكلاسيكو”، بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، وذلك في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وجرى سحب قرعة الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا أمس الاثنين، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالعاصمة مدريد، وأسفرت عن مواجهة ريال مدريد لبرشلونة، وأتلتيك بيلباو مع أوساسونا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موعد المباراتين، كالتالي:

لقاء الذهاب سيقام يوم الخميس 2 مارس 2023 في ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل ريال مدريد، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت إسبانيا.

على أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 5 أبريل 2023، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل برشلونة، في تمام الساعة (22:00) بتوقيت إسبانيا.

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