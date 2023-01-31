دراسة: إجراءات كورونا تسببت في “مشاكل تعليمية” للأطفال

2023-01-31 / 12:55
5
هبة بريس - وكالات

أظهرت دراسة واسعة أن عددا كبيرا من الأطفال لم يتمكنوا من تعويض “تأخيرات تعلّمية”، بسبب الإجراءات الصارمة التي اتُّخذت في بداية جائحة كوفيد-19.

وأشارت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “نايتشر هيومن بيهيفيير”، إلى أنّ هذه الاستنتاجات “تؤكد الخشية من أنّ جائحة كوفيد-19 تسببت في تأخيرات تعلمية كبيرة” للأطفال، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ولفت الباحثون الذين استندوا في عملهم إلى نحو 40 دراسة أجريت في حوالي 15 دولة، بينها دول أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة وجنوب افريقيا، إلى أنّ الأطفال خسروا ما يعادل ثلث عام دراسي واحد.

وتُعزى التأخيرات التعلمية إلى الإجراءات التي اتُخذت عام 2020 في بداية الجائحة، وتضمنت حجراً صحياً وإقفالاً للمدارس في بلدان عدة.

ورغم أنّ هذه التأخيرات تقتصر على بضعة أشهر، إلا أنها قد تتسبب في آثار سلبية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اشتوكة: قناة للري تغرق عاملا زراعيا

اشتوكة: قناة للري تغرق عاملا زراعيا

2023-01-31 / 15:01
Photo of مصطفى الميسوري يترأس الدورة العادية لغرفة الفلاحة لشهر فبراير بفاس

مصطفى الميسوري يترأس الدورة العادية لغرفة الفلاحة لشهر فبراير…

2023-01-31 / 14:57
Photo of أمن أكادير يحقق في ظروف محاولة تنظيم عملية للهجرة السرية

أمن أكادير يحقق في ظروف محاولة تنظيم عملية للهجرة…

2023-01-31 / 14:20
Photo of تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-31 / 12:43
Photo of أكادير : رياح قوية وغبار كثيف بسماء المدينة

أكادير : رياح قوية وغبار كثيف بسماء المدينة

2023-01-31 / 11:52
Photo of بركة يترأس المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي بلوكوس ويؤكد: الماء أحد الدعائم الأساسية للتنمية

بركة يترأس المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي بلوكوس ويؤكد:…

2023-01-31 / 11:32
Photo of انزكان.. وفاة سيدة جراء عملية إجهاض تقليدية تجر 4 أشخاص للاعتقال

انزكان.. وفاة سيدة جراء عملية إجهاض تقليدية تجر 4…

2023-01-31 / 11:17
Photo of الوكالة الحضرية للرباط وسلا تضع رهن إشارة المرتفقين شباكا أوتوماتيكيا

الوكالة الحضرية للرباط وسلا تضع رهن إشارة المرتفقين شباكا…

2023-01-31 / 10:30
Photo of الأمن يوقف سارق السيارات بمدينة تمارة

الأمن يوقف سارق السيارات بمدينة تمارة

2023-01-31 / 09:40
Photo of طقس الثلاثاء.. استمرار موجة البرد بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. استمرار موجة البرد بعموم مناطق المملكة

2023-01-31 / 09:06

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق