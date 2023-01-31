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تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-31 / 12:43
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– تطوان : 7 ملم

– طنجة : ملمتران

– سيدي سليمان : ملمتر واحد – خريبكة والجديدة وبن سليمان: أقل من ميليمتر.

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