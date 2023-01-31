تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– تطوان : 7 ملم
– طنجة : ملمتران
– سيدي سليمان : ملمتر واحد – خريبكة والجديدة وبن سليمان: أقل من ميليمتر.
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7 تعليقات
الحمد لله على أمطار الخير
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
اللهم غيثا نافعا
اللهم حوالينا ولا علينا
شتاء كثيقة
سيدي سليمان : ملمتر واحد – خريبكة والجديدة وبن سليمان: أقل من ميليمتر.