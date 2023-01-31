مدير ملعب طنجة: “لم نترك شيئا للصدفة و جاهزون لإبهار العالم بقدرات المغرب”

2023-01-31 / 13:44
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هبة بريس ـ رياضة

أكد أنس جبيلو مدير ملعب طنجة الكبير بأن المركب بات جاهزا مائة بالمائة لاحتضان المباريات بعد سلسلة الإصلاحات التي خضعت لها مجموعة من مرافقه.

مدير ملعب طنجة، أوضح في تصريح إعلامي بأن الشركة المشرفة على تدبير المركب و اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية لم يتركا شيئا للصدفة، حيث تم الوقوف على كل صغيرة و كبيرة فيما يتعلق بتنطيم المباريات في أحسن الظروف.

و أضاف جبيلو في ذات التصريح: “نحن جاهزون لإبهار العالم بقدرات المغرب التنظيمية، و استقبال الجماهير و الوفود في ظروف مميزة و الهدف هو أن ننال رضى كافة عشاق كرة القدم داخل المغرب و في كل بقاع العالم”.

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‫2 تعليقات

  2. الملعب في حالة جيدة لكن ما ينقصه هو السقف،كي لا تتكرر مهزلة المقابلة الودية بين المغرب والارجنتين حيث الرياح كانت تشطب الكرة واللاعبين. لماذا المسؤولون المغاربة لا يفكرون في تغطية ملاعب المغرب الحبيب.

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