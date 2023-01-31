تزامنا و الموندياليتو.. عجلة البطولة تتوقف و كأس العرش ينطلق هذا الأسبوع

هبة بريس ـ رياضة

بعد إجراء منافسات الجولة السادسة عشر، تقرر توقف البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول و الثاني حتى وقت لاحق و ذلك في الفترة التي تحتضن فيها بلادنا منافسات كأس العالم للأندية.

و تقرر أن تتم برمجة منافسات كأس العرش خلال فترة توقف البطولة، حيث و حسب بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد أعلنت لجنة تنظيم المنافسات أن عملية سحب قرعة الـدور 1/16 من اقصائيات كأس العرش لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022، ستجرى يوم الأربعاء 01 فبراير 2023 على الساعة الحادية عشرة.

و تقرر أن تجرى القرعة بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم معمورة سـلا عبر تقنية المناظرة المرئية، بمشاركة الفرق المؤهلة عن الـدور 1/32 وفـرق البطولة الاحترافية الأولى.

وتجدر الإشارة أن مباريات هذ الدور من إقصائيات كأس العرش ستجرى يومي 09 و10 فبراير.

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