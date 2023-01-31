الملك يهنئ بيتر بافيل بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية التشيك

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى بيتر بافيل بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية التشيك.

وأعرب الملك محمد السادس، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات، لفخامة الرئيس بيتر بافيل بكامل التوفيق في مهامه السامية لقيادة بلده الصديق نحو المزيد من التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس ” وأود بهذه المناسبة، أن أعرب لكم عن تقديري لما يجمع بين المملكة المغربية وجمهورية التشيك من علاقات أساسها الصداقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على العمل سويا مع فخامتكم من أجل الارتقاء بمستوى التعاون البناء بينهما ليشمل كافة الميادين، لما فيه خير شعبينا الصديقين”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0