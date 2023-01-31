شرطة فنلندا: لن نسمح بحرق الكتب المقدسة
هبة بريس - وكالات
أفادت الصحافة الفنلندية بأن الشرطة لن تسمح بحرق الكتب المقدسة مثل القرآن الكريم بالأماكن العامة، في أخبار أسندتها إلى وكالة الأنباء الفنلندية، الإثنين 30 يناير 2023، بأن مجلس الشرطة الوطنية الفنلندية يعتبر حرق الكتب المقدسة “جريمة يعاقب عليها”.
وقالت مسؤولة الشرطة الفنلندية فيسا بيهاجوكي، التي وردت آراؤها في الأخبار: “لو تم التخطيط لحرق المصحف، لكانت الشرطة قد أبلغت منظِّم المظاهرة مسبقاً أنه لن يُسمح له بذلك”.
وذكرت الصحافة أن القانون الفنلندي عكس الدول الإسكندنافية الأخرى، يحمي “السلام الديني” ويمكنه أن يعاقب على انتهاكه.
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الفرق بين المتحضرين الذين لايقيمون وزنا لمعتقدات الآخرين ويحرقون كتاب الله و يحملون الحقد والضغينة في قلوبهم بينا رد المسلمين كان هو الطواف على الاديرة والكناءس وتوزيع باقات الورد والزهور على الرهبان
من فيهما يحمل القيم الانسانية والحضارية
لا حول و لا قوة الا بالله
تحية للفلندا
إنا لله وإنا إليه راجعون
حرق المصحف ليس حرية شخصية
اللهم اهدنا الصراط المستقيم
الكتب المقدسة لا يجب العبث بها
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
حرق المصحف الشريف دون تصفحه وقراءته بامعان وتبصر والالمام بمحتواه ومعرفة ماجاء فيه من آيات ومعجزات كونية وتشريعات تنظم العلاقات البشرية دون تمييز بين اللون والعرق ونبد العنف والتطرف لامر مؤسف من جانب من اقدم على هذا الفعل اللا مسؤول وماسيترتب عنه من تداعيات لا محسوبة العواقب
اما القرآن فهو محفوظ من عند ألله الذي انزله منذ16قرن
أنصحك قبل الاقدام على فعلتك افتح صفحات هذا الكتاب واقرأ ماجاء فيه
Bränna den heliga Koranen utan att bläddra i den, läsa den noggrant och insiktsfullt, vara bekant med dess innehåll, veta vad som kom i den av verser, kosmiska mirakel och lagstiftning som reglerar mänskliga relationer utan åtskillnad mellan färg och ras, och avstå från våld och extremism Det är olyckligt för dem som begick denna oansvariga handling och de oförutsedda följderna som den skulle få.
När det gäller Koranen är den bevarad från Gud, som uppenbarade den för 16 århundraden sedan
Jag råder dig innan du vidtar åtgärder, öppna sidorna i den här boken och läs vad som finns i den