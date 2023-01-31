شرطة فنلندا: لن نسمح بحرق الكتب المقدسة 

هبة بريس - وكالات

أفادت الصحافة الفنلندية بأن الشرطة لن تسمح بحرق الكتب المقدسة مثل القرآن الكريم بالأماكن العامة، في أخبار أسندتها إلى وكالة الأنباء الفنلندية، الإثنين 30 يناير 2023، بأن مجلس الشرطة الوطنية الفنلندية يعتبر حرق الكتب المقدسة “جريمة يعاقب عليها”.

وقالت مسؤولة الشرطة الفنلندية فيسا بيهاجوكي، التي وردت آراؤها في الأخبار: “لو تم التخطيط لحرق المصحف، لكانت الشرطة قد أبلغت منظِّم المظاهرة مسبقاً أنه لن يُسمح له بذلك”.

وذكرت الصحافة أن القانون الفنلندي عكس الدول الإسكندنافية الأخرى، يحمي “السلام الديني” ويمكنه أن يعاقب على انتهاكه.

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