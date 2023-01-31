أكادير : رياح قوية وغبار كثيف بسماء المدينة

2023-01-31 / 11:52
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت مدينة أكادير صباح اليوم، هبوب رياح قوية شرقية محملة بغبار كثيف، جعل حركة السير والجولان بالمدينة تكون ضعيفة جدا .

موجة الرياح الذي لازالت مستمرة حتى بعد زوال اليوم الثلاثاء، قوية و محملة بغبار كثيف غير لون سماء المدينة، خصوصا بوجود اتربة بسبب اشغال التهيئة الحضرية، في ظاهرة مناخية جديدة باتت تخيم على مدن سوس .

خبراء في المناخ يعتقدون أن هذه الرياح التي تهب بهذا الشكل القوي، هي شائعة في السهول الكبرى لأميركا الشمالية، وشبه الجزيرة العربية والصحراء الكبرى في إفريقيا وكذلك في مناطق أخرى قاحلة والمناطق شبه الصحراوية”.

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