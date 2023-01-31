رسميا.. أنجيه الفرنسي يعلن انتقال بوفال إلى الريان القطري
هبة بريس
أعلن نادي انجيه الفرنسي مساء أمس الاثنين، توصله لاتقاق مع الريان القطري لضم الدولي المغربي سفيان بوفال خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية.
وينتظر أن يسافر بوفال اليوم الثلاثاء الى الدوحة لاتمام اجراءات انتقاله إلى الريان.
وبرز اسم بوفال على غرار باقي أسود الأطلس، خلال مشاركة المنتخب الوطني المتميزة في مونديال قطر.
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10 تعليقات
مسيرة موفقة الدولي بوفال ..
كان عليه التعاقد مع نادي انجليزي كبير..
سفيان بوفال مراوغ ممتاز ..
هنيئا للاعب سفيان بوفال ومسيرة موفقة..
بوفال سفيان احسن مدافع ..
نتمنى له التوفيق والنجاح والسداد..
بوفال تألق في المونديال وكان عليه أن يتوجه إلى نادي اوروبي..
حظ موفق لسفيان بوفال ..
لاعب دولي بامتياز ..
حظ سعيد ونتمنى له التألق ..