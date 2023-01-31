رسميا.. أنجيه الفرنسي يعلن انتقال بوفال إلى الريان القطري

هبة بريس

أعلن نادي انجيه الفرنسي مساء أمس الاثنين، توصله لاتقاق مع الريان القطري لضم الدولي المغربي سفيان بوفال خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتظر أن يسافر بوفال اليوم الثلاثاء الى الدوحة لاتمام اجراءات انتقاله إلى الريان.

وبرز اسم بوفال على غرار باقي أسود الأطلس، خلال مشاركة المنتخب الوطني المتميزة في مونديال قطر.

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