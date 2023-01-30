إيطاليا: التحقيق في العثور على ج_ثة مهاجر مغربي

2023-01-30 / 23:44
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

أمر العام العام بمدينة ليتشي الإيطالية الضابطة القضائية المختصة ، بفتح تحقيق العثور على جثة مهاجر مغربي،فوق مقعد عمومي بإحدى محطات التوقف الحافلات بالمدينة، في انتظار الكشف عن نتائج الأبحاث القضائية الجارية في الموضوع.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم إشعار السلطات الأمنية صبيحة اليوم بالموضوع، قبل أن تتحرك العديد من المصالح المسؤولة إلى عين المكان على وجه السرعة، قصد المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، كما تم الأمر بحمل الجثة من قبل مصالح الحماية المدنية، وتوجيهها إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى فيتو فازي في ليتشي ، من أجل التشريح الطبي، وتحديد أسباب الوفاة بدقة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجثة التي تم العثور عليها بالقرب من منتدى بواريو، تعود مهاجر مغربي يبلغ 38 سنة ،الذي لجأ إلى مأوى للحافلات ، محاولًا الاحتماء من المطر والصقيع ، في انتظار التقارير الطبية التي سيتم إرسالها إلى المدعي العام ، قصد الاطلاع والدراسة، وإعطاء تعليمات جديدة، في إطار الأبحاث القضائية والمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.

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