72 فريقا من 28 دولة حصيلة المشاركين فى كأس العالم للأندية

2023-01-30 / 23:30
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هبة بريس

بدأ العد التنازلى لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية النسخة رقم 19 بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير والتى شهدت على امتداد تاريخ المسابقة العديد من الأرقام المميزة قبل نسختها القادمة بمشاركة 7 أندية من مختلف القارات العالمية.

ويشهد افتتاح كأس العالم للأندية الأربعاء المقبل مواجهة بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أرضية ملعب طنجة فى المغرب.

ومن المقرر أن تقام بطولة مونديال الأندية بمشاركة 7 أندية وهى الأهلى، الهلال السعودى، ريال مدريد، فلامنجو، الوداد البيضاوى، أوكلاند سيتى، وسياتل اساوندرز الأمريكي.

فيما شهدت البطولة على مر تاريخها مشاركة 71 فريقاً من 28 دولة مختلفة، ليصبح “سياتل ساوندررز” بطل أمريكا النادى رقم 72 مشاركة فى كأس العالم للأندية على مر تاريخها، والأول من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد نسخة المغرب البطولة رقم 19 فى كأس العالم للأندية، والتي يحظى ريال مدريد بشرف كونه أكثر الأندية العالمية حصداً للقبها برصيد 4 ألقاب، كما أن النادى الملكي هو الأكثر تحقيقاً للانتصارات فى كأس العالم للأندية برصيد 10 انتصارات، والأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 31 هدفاً.

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