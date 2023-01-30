مجلس المستشارين..التعاون الثنائي محور مباحثات مغربية – شيلية

هبة بريس _ الرباط

شكل تعزيز التعاون بين المغرب والشيلي في مختلف المجالات محور مباحثات جرت، اليوم الاثنين بالرباط، بين رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين، نائلة مية التازي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي، خايمي كينتانا.

وأكدت السيدة التازي في تصريح للصحافة عقب المباحثات أن “هذا اللقاء شكل مناسبة أخرى، بعد الزيارة التي قام وفد برلماني مغربي للشيلي في سنة 2022، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات”، مبرزة أن “المغرب منخرط تماما في تقوية التعاون جنوب – جنوب من أجل الاستفادة من التقارب بين البرامج السياسية بين البلدين تعزيزا للديمقراطية.

وأشارت إلى أن البلدين يعتبران نموذجين في مجال البناء الديمقراطي في منطقتيهما، مشيدة في هذا السياق بالموقف “الثابت” للشيلي تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة.

ويتضمن برنامج زيارة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي للمملكة، عدة لقاءات مع مسؤولين مغاربة.

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