“فدرالية اليسار” : خلق الثروة رهين بمحاربة الفساد
هبة بريس _ الرباط
في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب قالت النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن خلق الثروة وإعادة توزيعها بشكل عادل، لن يتأتى بدون محاربة الفساد ”
وفي الموضوع عاودت البرلمانية الحديث عن مآل التحقيقات والتقارير التي رصدت مجموعة من الاختلالات في العديد من الميادين.
وأكدت على ضرورة تشجيع الاستثمار داعية إلى القطع مع مظاهر الريع والاحتكار وعدم الجمع بين المال والسلطة وتضارب المصالح لأن في ذلك تنافي تمام مع قواعد المنافسة.
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2 تعليقات
العدالة هي من تستطيع محاربة الفساد. العدالة المفقودة تجعل الفساد يلعب ويتحرك بحرية تامة .
كل الفساد مكشوف ، مجرد صفحة Lfercha على فيسبوك ،ما نشرته جد خطير ،ومع ذلك ،وكأنه لا شيء يجري .
محاربة الفساد يلزمها رجال شرفاء يخافون الله ، ولهم ضمير وشرف .
ما يملكه وطننا الغالي ، الغرب يحلم به ليلا نهارا ، يمكننا بناء دولة متقدمة في غضون 10 سنوات