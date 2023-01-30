“فدرالية اليسار” : خلق الثروة رهين بمحاربة الفساد

هبة بريس _ الرباط

في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب قالت النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن خلق الثروة وإعادة توزيعها بشكل عادل، لن يتأتى بدون محاربة الفساد ”

وفي الموضوع عاودت البرلمانية الحديث عن مآل التحقيقات والتقارير التي رصدت مجموعة من الاختلالات في العديد من الميادين.

وأكدت على ضرورة تشجيع الاستثمار داعية إلى القطع مع مظاهر الريع والاحتكار وعدم الجمع بين المال والسلطة وتضارب المصالح لأن في ذلك تنافي تمام مع قواعد المنافسة.

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