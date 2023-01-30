تهمة “الإرهاب” تلاحق مغربي في إسبانيا
هبة بريس _ وكالات
وجه القضاء الإسباني تهمة الإرهاب إلى المغربي ( ي ق ) المشتبه بتنفيذه هجوما بالساطور على كنيستين في إلخسيراس الأربعاء الماضي.
وقالت المحكمة المختصة في مدريد بقضايا الإرهاب إن المشتبه به الذي قتل بساطوره شماسا وأصاب كاهنا بجروح خطرة، سيتمّ إيداعه الحبس الاحترازي بتهمة ارتكاب “جريمة قتل وإصابة أشخاص بجروح لدوافع إرهابية”.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6
0
2 تعليقات
لا حول ولا قوه الا بالله
احلف لكم بالله الواحد الاحد ان هذا الولد ( المجرم) لا علاقة له بالارهاب او الجهاد كما يتهمونه هنا في اسبانيا ليشوهو صورة المسلمين والمغاربة خاصة ، الولد مريض نفسيا ولم يكن في حالة طبيعية اثناء قيامه بالجريمة وانا رايته بعيني دقيقة قبل لتلك الرجل