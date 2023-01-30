تهمة “الإرهاب” تلاحق مغربي في إسبانيا

هبة بريس _ وكالات

وجه القضاء الإسباني تهمة الإرهاب إلى المغربي ( ي ق ) المشتبه بتنفيذه هجوما بالساطور على كنيستين في إلخسيراس الأربعاء الماضي.

وقالت المحكمة المختصة في مدريد بقضايا الإرهاب إن المشتبه به الذي قتل بساطوره شماسا وأصاب كاهنا بجروح خطرة، سيتمّ إيداعه الحبس الاحترازي بتهمة ارتكاب “جريمة قتل وإصابة أشخاص بجروح لدوافع إرهابية”.

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