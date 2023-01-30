وف_اة ممثل مغربي مقيم في إسبانيا بعد سقوطه في البحر
هبة بريس
توفي نور الدين العتاب، وهو ممثل مغربي مقيم في “كاستيون” بإسبانيا، بعدما سقط من قارب في البحر، ليلفظ أنفاسه في المستشفى متأثرا بانخفاض حرارة جسمه
ونعى سينمائيون الممثل المغربي (39 عاما) والذي حل بإسبانيا قبل 15 سنة، واشتغل ممثلا ومترجما فوريا في العديد من الأعمال الإسبانية التي عرضت على منصة نتفليكس، مثل 30 Monedas وEl Prencipe وCuéntame.
وسقط الممثل المغربي المتحدر من مدينة تمارة، من على قارب له كان يبحر به، ليجري إنجاده ونقله إلى المستشفى، لكن لم تنفع محاولات إنعاشه في إبقائه على قيد الحياة.
ووفق El Periodico Mediterraneo، فقد جرى نقل الممثل الراحل، الذي لم تعرف بعد ملابسات سقوطه من القارب، إلى المستشفى بعد انتشاله من الماء، حيث جرى إنعاشه، لكن تأثره بانخفاض مستوى حرارة جسمه، تسبب في وفاته.
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المجموع 1 آراء
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14 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
المرحوم كان طيب الخلق اللهم ارحمه واغفر له..
اللهم تقبله عند الشهداء والابرار عندك ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
مزيدا من الحذر البحر لا يعرف الرحمة يأكل الاخضر واليابس ..
اللهم اغفر له و ارحمه
اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه
اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين
الغريق شهيد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
رحم الله الفقيد بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون..
ممثل معروف نسأل الله أن يتقبله عند الشهداء..
اللهم أرحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه..