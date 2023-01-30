مصدر ديبلوماسي ل” هبة بريس” : خبر الإعتداء على قنصلية الخزيرات عار من الصحة

2023-01-30 / 19:22
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

تداولت عدة مواقع إخبارية إسبانية ومغربية خبر الإعتداء على القنصلية العامة ب” الجزيرة الخضراء” زوال اليوم الإثنين على خلفية إعتداء الجريمة المروعة التي إرتكبها مهاجر مغربي في حق رجل دين وأربعة آخرين.

وانتشر خبر تخرسب القنصلية العامة ب” الجزيرة الخضراء” عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع كالنار في الهشيم، حيث تداولها الجميع بشكل فظيع من شأنه ان يخلق صراعا من نوع آخر بين الجالية المغربية المقيمة بالديار الإسبانية والمواطنين الإسبان.

وتنويرا للرأي العام المغربي خصوصا فإن هذا الخبر يبقى عاريا من الصحة، إذ لم يسجل إلى غاية اليوم أي إعتداء لا على قنصلية الجزيرة الخضراء أو غيرها من القنصليات الأخرى المتواجدة على إمتداد التراب الإسباني.

وعليه تناشد القنصلية العامة المعنية عدم الإنسياق وراء مثل هذه الشائعات التي لا تمت للحقيقة بصلة، سيما وان الغرض منها يبقى مجهولا ودون ان تعرف أسبابه.

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‫8 تعليقات

  8. هذه مجرد إشاعات مغرضة ،ما قام به ذلك الشخص المعتوه من جريمة نكراء تدمي القلب لا يمثل المغرب و لا المغاربة، و سوف تتم محاسبته قضاءيا طبقا للقانون ،

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