معركتا “كلاسيكو” قادمتان بين برشلونة وريال مدريد

هبة بريس _ وكالات

سيحظى ريال مدريد بفرصة للانتقام من برشلونة عندما يلتقي الفريقان الإسبانيان في نصف نهائيات كأس الملك “كوبا ديل راي”.

وأسفرت القرعة، التي أجريت اليوم الاثنين، عن لقاء أتلتيكو بيلباو وأوساسونا في مباراة نصف النهائي الأخرى.

وخسر ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في السعودية يوم 15 يناير، وهي نفس النتيجة التي تغلب بها “الملكي” على النادي الكتالوني في أول ”كلاسيكو” بينهما في موسم الدوري الإسباني.

وكان برشلونة تغلب أيضا على ريال مدريد في آخر مرة التقيا فيها في كأس الملك، فهزمه في نصف النهائي 2019 بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة العودة باستاد سانتياغو برنابيو.

وسيستضيف الفريق المدريدي غريمه الكتالوني بمباراة الذهاب هذه المرة، التي تقام في 28 فبراير المقبل.

وكان من المقرر إقامة مباراة الذهاب في نصف النهائي الأسبوع المقبل، لكنها ستتأجل لنحو شهر من الآن بسبب مشاركة مدريد في كأس العالم للأندية في المغرب.

وبرشلونة هو النادي الأكثر حصولا على بطولة الكأس بـ31 بطولة، بينما يمتلك مدريد 19 بطولة، لكنه لم يحصل على أي لقب منذ 2014.

وستقام مباراة النهائي يوم 6 مايو المقبل في أشبيلية

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