العلاقات الفرنسية / المغربية .. تذبذب في المواقف ورفض للكيل بمكيالين

2023-01-30 / 18:12
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هبة بريس _ الرباط

يرى محللون ان فرنسا تقف وراء الموقف الأوروبي الجديد تجاه المملكة، وهو ما تنفيه باريس التي تؤكد حرصها على بناء علاقات متينة مع المغرب .

المحلل السياسي العباسي الوردي قال إن ” الأزمة لم يختلقها المغرب وهي من جانب فرنسا”،مشيرا أن “هناك تناقضا وتذبذبا في المواقف الفرنسية، فتارة تلعب على حبل التأشيرة، وتارة تلعب على وتر العلاقات المتدهورة بين الجزائر والمغرب، ومرة أخرى على ساحة البرلمان الأوروبي، إلى غير ذلك من المحاولات الفرنسية لكي لا تتخذ موقفا صريحا من قضية الصحراء”.

لكن من الجانب المغربي، يقول الوردي إن “سياسة الكيل بمكيالين لم يعد لها وجود في العلاقات بالنسبة للمغرب، فإما أن تكون بصف الرباط أو لا” بحسب تعبيره.

ويشير الوردي إلى أن المغرب ينتظر من الشريك التقليدي الفرنسي موقفا واضحا وليس الموقف الضبابي الحالي لباريس. وفق ماقاله المحلل السياسي الوردي لاصوات مغاربية

وكانت وسائل إعلام مغربية قد اشارت الى أن الرباط ألغت زيارة نائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، أوليفييه لوكوانت، التي كانت مقررة بين 23 و 24 يناير الجاري.

كما ألغت الرباط انعقاد اللجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي، التي كانت مقررة يومي 30 و31 من نفس الشهر، بحسب ما أورده موقع “لوديسك” المغربي

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‫7 تعليقات

  1. فرنسا لازالت تعتبر المغرب كأنه مستعمرة تابعة لها وتتعامل معه بهذا المنطق …

  3. فرنسا وغيرها من بلدان أوروبا اصبحوا يعيشوا ازمات اقتصادية وسياسية ويبحثوا عن منافذ ..

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