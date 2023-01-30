أخنوش: صناعة الطائرات تعرف تطورا سريعا ومهما بفضل توجيهات الملك

2023-01-30 / 16:51
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن صناعة الطائرات تعرف تطورا مهما وسريعا بفضل التوجيهات الملكية وهو ما جعل بلادنا قبلة للمستثمرين في صناعة الطيران، مشيرا الى أن المغرب تأتي في المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أن صادرات القطاع سجلت زيادة بنسبة 40 % في المائة مع نهاية نونبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.

وأشار أخنوش إلى أن حكومته تعمل على تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع، من خلال تقوية الاندماج المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة في ذلك على الكفاءات المغربية الشابة.

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تعليق واحد

  1. صناعات الطائرات.السيارات……راجع لصاحب الجلالة .الله يحفظ لهذه الامة.اما الاحزاب راه مشارع دشنها صاحب الجلالة محمد السادس متعثرة.في بعض المدن.

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