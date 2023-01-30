صناعة السيارات

أخنوش: صادرات السيارات تجاوزت 100 مليار درهم ونعمل على تطوير القطاع

2023-01-30 / 16:35
0
هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن المغرب انخرط منذ بداية الألفية الثالثة في دينامية الانفتاح الاقتصادي، وتجلى ذلك في تشجيعها للاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي بإدماجه في مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، على غرار صناعة السيارات، وأجزاء الطائرات، والصناعات الغذائية والكيماوية، وترحيل الخدمات . . . مما أدى إلى الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني وجاذبيته في إطار خطة طموحة للتحول الاقتصادي، ترتكز على تفعيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وخلق سياسات عمومية منتجة لفرص شغل جديدة وتقوية السيادة الوطنية.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أن بلادنا حققت نتائج إيجابية بمجموعة من السياسات القطاعية، ومن ضمنها قطاع صناعة السيارات.

وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، تجاوزت صادرات القطاع لأول مرة عتبة 100مليار درهم نهاية السنة التي ودعناها قبل أيام، أي بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وشدد أخنوش على أن الحكومة تعمل على تطوير صناعة السيارات نحو المستقبل بخطى ثابتة، بهدف جعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب، حيث ستعمل في هذا الإطار مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، متمثلة في: الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: صناعة الطائرات تعرف تطورا سريعا ومهما بفضل توجيهات الملك

أخنوش: صناعة الطائرات تعرف تطورا سريعا ومهما بفضل توجيهات…

2023-01-30 / 16:51
Photo of إصدار طابع بريدي تخليدا للدورة 17 لليوم الدولي لحماية المعطيات الشخصية

إصدار طابع بريدي تخليدا للدورة 17 لليوم الدولي لحماية…

2023-01-30 / 11:07
Photo of صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بمعدل 3% في 2023

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بمعدل 3%…

2023-01-26 / 18:39
Photo of “الضرائب” تكشف شروط إعفاء السيارات من الضريبة

“الضرائب” تكشف شروط إعفاء السيارات من الضريبة

2023-01-26 / 15:14
Photo of مندوبية التخطيط: “أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 6.6 بالمائة عام 2022”

مندوبية التخطيط: “أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 6.6 بالمائة عام…

2023-01-26 / 14:59
Photo of في البيضاء.. سعر البيض يصل “30 ريال” و اللحم يتجاوز 100 درهم للكيلوغرام

في البيضاء.. سعر البيض يصل “30 ريال” و اللحم…

2023-01-26 / 13:56
Photo of صادرات تركيا إلى المغرب تبلغ مليارين و968 مليون دولار

صادرات تركيا إلى المغرب تبلغ مليارين و968 مليون دولار

2023-01-26 / 11:06
Photo of لخليع يكشف عن تحقيق الONCF لأرقام قياسية خلال سنة 2022

لخليع يكشف عن تحقيق الONCF لأرقام قياسية خلال سنة…

2023-01-26 / 09:14
Photo of تقرير : بلدان مغاربيان طوّرا استراتيجية للاستفادة من الهيدروجين الأخضر 

تقرير : بلدان مغاربيان طوّرا استراتيجية للاستفادة من الهيدروجين…

2023-01-25 / 18:13
Photo of مزور :” الملك يركز بشدة على استعمال كل الوسائل الإبداعية لتدبير وتوفير الماء للمغاربة”

مزور :” الملك يركز بشدة على استعمال كل الوسائل…

2023-01-25 / 17:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق