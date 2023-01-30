مدريد : الجالية المغربية تلتئم في حفل خيري تشارك فيه العارضة” قطر الندى” بموضة جديدة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

نظمت فعاليات نسائية مساء يوم السبت المنصرم بإحدى القاعات الفاخرة بالعاصمة مدريد حفلا خيريا لفائدة العائلات في وضعية هشة يعود ريعه إلى مساهماتها السنوية في توزيع المستلزمات الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وتميز هذا الحفل بحضور قوي للنساء المغربيات اللائي ساهمن بدورهن في إنجاحه من حيث المضمون أو إثراء الثقافة المتجدرة لدى المغاربة في كل أقطار العالم، حيث كان للتضامن عنوان ميز هذا العرس الكبير الذي ملأ القاعة عن آخرها في جو مفعم بالروح الوطنية العالية وفخر الإنتماء.

الحفل الخيري الذي نظم لإثراء الثقافة المغربية كان مناسبة للإستمتاع بوصلات غنائية لجوق نسوي أمتع الحضور بمقاطع أصيلة تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، تخللتها عروض للأزياء والموضة في سابقة من نوعها لأم وأربعة أطفال خلقوا الحدث وأثبتوا عن جدارة واستحقاق أنهم مفاجئة هذه النسخة بامتياز بفضل الأزياء المتشابهة التي صمموها لهذا العرض المميز.

وفي كلمة إستاقتها ” هبة بريس” للعارضة ” قطر الندى البقالي” أكدت خلالها عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذا العمل الخيري الذي تساهم فيه لأول مرة، مضيفة أن فكرة المشاركة بمعية أطفالها تهدف إلى ترسيخ ثقافة التضامن بين الصغار وإعطاء الفرصة للجيل الصاعد لإثبات مهاراته ومواهبه في ترويج الزي المغربي الأصيل خارج الوطن.

ولقي العرض إعجابا كبيرا من طرف الجمهور النسوي من مختلف الأعمار الذي ملأ القاعة عن آخرها وصفق بحرارة على العروض المميزة للزي المغربي الأصيل الذي صارا واحدا من أهم الأزياء التي تبرز ثقافة المغرب وحضارته العريقة.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5