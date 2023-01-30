بروكسيل: شاب مغربي يلوح بسكين في أحد المراكز التجارية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

أظهرت مقاطع فيديو إنتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الأحد شابا مغربيا يلوح بسلاح أبيض من الحجم المتوسط في أحد المراكز التجارية بالعاصمة البلجيكية ” بروكسيل” قبل ان تتدخل السلطات الأمنية لإعتقاله.

وفيما لم تعرف لحدود الساعة الأسباب والدوافع وراء هذه الظاهرة التي إنتشرت خلال الأسبوع الماضي بشكل لافت للنظر، تسارع أجهزة الشرطة في الدول الأوروبية الزمن لتحليل هذه الأفعال التي تورط فيها عدد من المهاجرين المغاربة، إذ تستدعي قراءة معمقة لنفسية هؤلاء ومعرفة دوافعهم الرئيسية الكامنة وراء هذا السلوك الذي يضرب قيم التعايش بين الأديان ويعطي صورة قاتمة حول المغاربة في دول الإستقبال.

ويتزامن هذا الحادث من حيث التوقيت بحادثين آخرين منفصلين في المكان ويتعلق الأمر بجريمة ” الجزيرة الخضراء” وحادث آخر ببلدة ” فوينخيرولا” جنوب إسبانيا الذي عجل بحضور الشرطة الوطنية الإسبانية لتوقيف الجاني بعدما هشم عدد كبيرا من السيارات المركونة في المكان.

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