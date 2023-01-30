الرضع المغاربة يواجهون نقص الحليب والأسر تلجأ الى بدائل مضرة بالصحة

2023-01-30 / 14:56
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

يواجه الاطفال الرضع المغاربة ؤاسرهم، نقص كبير في مادة الحليب بالصيدليات، وهو ما زاد من طلبه، مما تسبب في ارتفاع أسعاره بزيادة 20 في المائة من الثمن الأصلي، مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية، التي اضطرت إلى اقتناء الحليب العادي المصبر الذي يباع في المحلات التجارية، مما يهدد صحة الأطفال الرضع.

و كشفت مصادر مهنية في طب الاطفال، أن اللجوء الاسر الى بدائل أخرى من قبيل الحليب العادي او المجفف الذي يباع في المتاجر قد يكون له تأثير على صحة الاطفال، بسبب غياب مكونات أساسية لمنو الاطفال.

في هذا الصدد أشارت نفس المصادر أن حليب الاطفال لا يصنع بالمغرب، بل لازال يستورد من الخارج، وهو ما يأكد أن الحكومات المتعاقبة ، لم يسبق ان اشتغلت على تحقيق إستقلالية في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يهم الاطفال الرضع المغاربة، من أجل فتح الاستثمار في صنع هذه المادة بالمغرب.

ومن المعلوم أن ارتفاع الاسعار في حليب الرضع ، ليس من الصيدلاني والحكومة ، بل أسعاره تحددها الشركات المصنعة او المستوردة التي تحدد سعر البيع في السوق المغربية .

وفي السياق نفسه، سبق للجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن طالبت الحكومة بتقنين هذه المادة الحيوية من خلال تطبيق المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد .

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‫7 تعليقات

  7. نقص في حليب الاطفال.استعدوا لزيادة مرتقبة.دائما في خرجاتهم يدعون النقص تم يفاجئون المواطنين بارتفاع الاسعار.كمسرحية منع ذبح العجلة الحلوب وووو.والان اصبح اللحم سواء خروب او بقر او معز 90 درهم.للكيلوا.

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