“الصحة العالمية”: جائحة كورونا ما زالت تشكل حالة طوارئ دولية

هبة بريس - وكالات

وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، جائحة كورونا بأنها ما زالت تشكل أزمة دولية.

يأتي ذلك بعد مرو 3 سنوات على إعلان منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب العالمي بشأن “كوفيد 19”.

وقالت منظمة الصحة في بيان: “المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مؤيد لنصيحة قدمتها اللجنة فيما يتعلق بجائحة كوفيد 19 المستمرة، ويقرر أن الوضع ما زال يمثل حالة طوارئ صحية مثيرة للقلق الدولي”.

وكانت متحدثة باسم المنظمة قد ذكرت قبل يومين، أن المنظمة ستعلن الاثنين قرارا بشأن رفع حالة الطوارئ التي أعلنتها المنظمة، جراء تفشي فيروس كورونا.

وقالت إن اجتماعا عقد أخيرا للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية المتعلقة بكورونا عبر الإنترنت، ركز في البداية على أحدث البيانات حول الجائحة، ثم تلته محادثات.

وفي العام الماضي، قال مسؤول كبير في المنظمة إنه لن يتم القضاء على مرض “كوفيد 19” نهائيا، لكن المجتمع لديه فرصة لإنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة في 2022.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0