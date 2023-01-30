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قطر تعلن شروط تمديد صلاحية بطاقة “هيا” لدخول البلاد

2023-01-30 / 11:46
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الاثنين، تمديد صلاحية بطاقة “هيا” للمشجعين والمنظمين، والسماح لحامليها من الزوار بدخول قطر ابتداءً من اليوم وحتى 24 يناير 2024.

ونقلت صحيفة “الشرق” القطرية عن الوزارة، أن تجديد صلاحية بطاقة “هيا” يأتي بشروط وضوابط محددة، جاءت كالآتي:

إثبات حجز فندقي مؤكد أو استضافة الأهل والأصدقاء صادرة من منصة “هيا”.

ألا تقل صلاحية جواز السفر عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر.

وجود تأمين صحي خلال فترة البقاء في قطر.

الحصول على تذكر سفر ذهاب وعودة.

وأوضحت الوزارة الميزات التي تتيحها بطاقة “هيا” لحامليها من الزوار، وفقاً لهذا التمديد، وأبرزها:

استخدام خدمة “هيا معي” للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا.

الدخول والخروج من وإلى البلاد عدة مرات.

استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة.

لا تتطلب دفع رسوم “مجانية”.

يشار إلى أن تلك الشروط تنطبق على جميع حاملي بطاقة “هيا” بفئاتها المختلفة التي كان معمولا بها خلال بطولة كاس العالم “فيفا قطر 2022”.

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‫5 تعليقات

  1. ياريت تسهلوا علينا كمسلمين العمرة و الحج لأننا نعاني من استغلال الوسطاء و الغلاء وايضا التعقيدات في التأشيرة و المساطر
    من اراد ان يستمتع بالسياحة في الذمام والرياض له ذالك ومن اراد الحرمين لا تحرموننا

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