Welcome to Morocco..تفاصيل خاصة عن أغنية “الموندياليتو”

2023-01-30 / 11:29
6
نجلاء مزيان

انتهى المنتج و الموزع المغربي نادر بلخياط المعروف ب “ريدوان” من تصوير مشاهد فيديو كليب الأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية.

و في هذا الصدد، كشف مصدر لجريدة هبة بريس الإلكترونية أن بعض مشاهد فيديو كليب الأغنية صورت بكل من باب رواح و المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، فيما صور الباقي بمحطة القنيطرة.

و أضاف المتحدث ذاته، أن أغنية الموندياليتو تحمل عنوان “welcome to Morocco”، من إخراج المخرج الألماني Daniel zlotin و إنتاج حكيمة دوكنة، مشيرا أنه من المرتقب أن يتم طرحها يوم غد الثلاثاء.

و شارك في غناء “welcome to Morocco” كل من أسماء لمنور و عبد الحفيظ الدوزي و حاتم عمور و زهير البهاوي و نعمان بلعياشي و أمينوكس و ديزي دروس و ريم فكري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سناء عكرود تهاجم طاليس: “خيط رفيع يفصل الكوميديا عن السخافة”

سناء عكرود تهاجم طاليس: “خيط رفيع يفصل الكوميديا عن…

2023-01-30 / 14:10
Photo of ظهرت في فيديو تدخن سجارة إلكترونية.. أصالة تعتذر لجمهورها

ظهرت في فيديو تدخن سجارة إلكترونية.. أصالة تعتذر لجمهورها

2023-01-30 / 12:21
Photo of القفطان made in Morocco يواصل رحلته من المغرب إلى المشرق ليحط الرحال بأبو ظبي

القفطان made in Morocco يواصل رحلته من المغرب إلى…

2023-01-28 / 15:01
Photo of صفاء حبيركو تنتظر مولودها الثالث

صفاء حبيركو تنتظر مولودها الثالث

2023-01-28 / 12:34
Photo of بسبب طفلها.. قنصلية بلجيكا ترفض منح رجوى الساهلي تأشيرة للسفر

بسبب طفلها.. قنصلية بلجيكا ترفض منح رجوى الساهلي تأشيرة…

2023-01-27 / 16:33
Photo of سلمى صلاح الدين وربيع الصقلي.. قصة حب تشعل الوسط الفني

سلمى صلاح الدين وربيع الصقلي.. قصة حب تشعل الوسط…

2023-01-27 / 12:22
Photo of النجم روبرت دي نيرو يفتتح فندقا فاخرا بمراكش

النجم روبرت دي نيرو يفتتح فندقا فاخرا بمراكش

2023-01-26 / 15:27
Photo of بنسعيد عن الراحلة خديجة أسد: “فقدنا شخصية فنية كبيرة”

بنسعيد عن الراحلة خديجة أسد: “فقدنا شخصية فنية كبيرة”

2023-01-26 / 09:45
Photo of الفنانة خديجة أسد تغادر إلى دار البقاء

الفنانة خديجة أسد تغادر إلى دار البقاء

2023-01-26 / 00:20
Photo of المخرج الحسين حنين يمثل المغرب في مسابقة بمهرجان الإسكندرية

المخرج الحسين حنين يمثل المغرب في مسابقة بمهرجان الإسكندرية

2023-01-24 / 15:16

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق