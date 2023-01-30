Welcome to Morocco..تفاصيل خاصة عن أغنية “الموندياليتو”

نجلاء مزيان

انتهى المنتج و الموزع المغربي نادر بلخياط المعروف ب “ريدوان” من تصوير مشاهد فيديو كليب الأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية.

و في هذا الصدد، كشف مصدر لجريدة هبة بريس الإلكترونية أن بعض مشاهد فيديو كليب الأغنية صورت بكل من باب رواح و المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، فيما صور الباقي بمحطة القنيطرة.

و أضاف المتحدث ذاته، أن أغنية الموندياليتو تحمل عنوان “welcome to Morocco”، من إخراج المخرج الألماني Daniel zlotin و إنتاج حكيمة دوكنة، مشيرا أنه من المرتقب أن يتم طرحها يوم غد الثلاثاء.

و شارك في غناء “welcome to Morocco” كل من أسماء لمنور و عبد الحفيظ الدوزي و حاتم عمور و زهير البهاوي و نعمان بلعياشي و أمينوكس و ديزي دروس و ريم فكري.

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