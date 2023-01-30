Welcome to Morocco..تفاصيل خاصة عن أغنية “الموندياليتو”
نجلاء مزيان
انتهى المنتج و الموزع المغربي نادر بلخياط المعروف ب “ريدوان” من تصوير مشاهد فيديو كليب الأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية.
و في هذا الصدد، كشف مصدر لجريدة هبة بريس الإلكترونية أن بعض مشاهد فيديو كليب الأغنية صورت بكل من باب رواح و المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، فيما صور الباقي بمحطة القنيطرة.
و أضاف المتحدث ذاته، أن أغنية الموندياليتو تحمل عنوان “welcome to Morocco”، من إخراج المخرج الألماني Daniel zlotin و إنتاج حكيمة دوكنة، مشيرا أنه من المرتقب أن يتم طرحها يوم غد الثلاثاء.
و شارك في غناء “welcome to Morocco” كل من أسماء لمنور و عبد الحفيظ الدوزي و حاتم عمور و زهير البهاوي و نعمان بلعياشي و أمينوكس و ديزي دروس و ريم فكري.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
6 تعليقات
الموسيقى حرام
لا حول ولا قوه الا بالله
لماذا الموسيقى
الموسيقى محرمة شرعا
أتمنى أن يمر المونديال جيد
يجب أن نشرف المغرب