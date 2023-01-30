إصدار طابع بريدي تخليدا للدورة 17 لليوم الدولي لحماية المعطيات الشخصية

هبة بريس - الرباط

أصدرت مجموعة بريد المغرب بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، طابعا بريديا خاصا تخليدا للدورة 17لليوم الدولي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وقد تم الكشف عن هذا الإصدار الخاص خلال حفل نظم يوم السبت 28 يناير 2023 بأكاديمية المملكة المغربية بالرباط بحضور كل من السادة عبد الجليل لحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، عمر الفاسي الفهري، أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و أمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب.

ويشير الطابع البريدي “اليوم الدولي لحماية المعطيات الشخصية 2023” إلى حماية المعطيات الشخصية فيما يتعلق بمعالجتها في جميع أنحاء التراب الوطني ويبرز الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في التحسيس، والإخبار، وتقديم الاستشارة، والحماية، والرقابة والتحقيق في كل ما يتعلق بالمعطيات الشخصية.

ويأتي هذا الإصدار الخاص الجديد لإثراء تشكيلة الطوابع البريدية المخصصة لحقوق الإنسان، نذكر منها الذكرى السبعين والذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنتي 2018 و2008 والمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش سنة 2014.

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