إحباط محاولة تهريب طن من مخدر الشيرا بالرشيدية

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين 30 يناير، من إحباط محاولة تهريب طن من مخدر الشيرا، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى المنطقة القروية “غريس علوي” التي تبعد بحوالي سبعة كيلومترات في اتجاه مدينة الريش، حيث تم توقيف المشتبه فيه على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة، وهو في حالة تلبس بحيازة 40 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها طنا (1000 كيلوغرام).

وأضاف المصدر أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز ست لوحات ترقيم إضافية مزورة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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