بعد ترويج إعلام “الكابرانات” للخبر.. ولد يحيى ينفي دعمه للملف الجزائري لاحتضان “الكان”

هبة بريس

كذب أحمد ولد يحيى، رئيس الإتحاد الموريتاني لكرة القدم بعض وسائل الإعلام الجزائرية التي تحدثت عن دعمه للملف الجزائري لاحتضان كأس أمم أفريقيا 2025.

وغرد ولد يحيى في حسابه على تويتر قائلا :”طالعت في بعض وسائل الإعلام بشكل متكرر أنني حددت موقفي من دعم أحد الملفات المترشحة لاستضافة كأس أفريقيا للأمم 2025″.

وأضاف :”أود التأكيد أنني كعضو في اللجنة التنفيذية للكاف، لا يمكنني أن أعلن أي موقف محدد في هذا الصدد، حيث لم أعلنه سابقاً ولن أعلنه لاحقاً”.

وتابع :” وأتمنى من وسائل الإعلام كافة تحري الصدق والمهنية في الحديث عن مواقف حساسة كهذه”.

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