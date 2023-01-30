أردوغان: فرنسا تفقد هيبتها واعتبارها يوما بعد يوم
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخص غير صادق، مشيرا إلى أن فرنسا تفقد هيبتها واعتبارها يوما بعد يوم.
ولفت أردوغان خلال لقاء مع الشباب في ولاية بيليجيك وسط تركيا، إلى أن الدول الإفريقية باتت تطلب من القوات الفرنسية مغادرة أراضيها.
يشار إلى أن حكومة بوركينا فاسو أمهلت مؤخرا القوات الفرنسية على أراضيها شهرا لمغادرة البلاد.
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فــرنســا دولـة استعمـاريـة منـذ الأزل ،ولازالت تبتــز وتستـحمـر وتستفـز دول افريقيــة ، تسـخـرهـا أمـريـكـا وتحت إمـرتهـا ، أمـريكـا عـدوة الشـعـوب صـانعـة الحـروب والفتـن فى الـعـالم، أنشـأت منظـمـة : “شيــطنــة العــالـم” فـرنســا تنـهـب خيــرات بـلدان افـريقيـا بدون حسـيـب ولا رقــيـب .
ميـزانيات التسليــح وحـدهـا فـي العـالم تـوازي ميزانيــات دول العـالم لتعيـش فـي أمـن وأمـــان وبـدون حـروب ، اللهم اجعــل كيـدهم فـي نحـورهم ، والله يمهــل ولا يهمــل ، واللهم اضـرب الظالميــن بالظــالمين …
من قبل قالها الايطاليون وطلبت روندا مغادرة فرنسا ارضها ثم مالي و بوركينا فاسو ، على فرنسا ان تفهم ان الاشواط الإضافية لاستغلال افريقيا انتهت .