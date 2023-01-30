أردوغان: فرنسا تفقد هيبتها واعتبارها يوما بعد يوم

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخص غير صادق، مشيرا إلى أن فرنسا تفقد هيبتها واعتبارها يوما بعد يوم.

ولفت أردوغان خلال لقاء مع الشباب في ولاية بيليجيك وسط تركيا، إلى أن الدول الإفريقية باتت تطلب من القوات الفرنسية مغادرة أراضيها.

يشار إلى أن حكومة بوركينا فاسو أمهلت مؤخرا القوات الفرنسية على أراضيها شهرا لمغادرة البلاد.

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