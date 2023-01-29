نهضة بركان تعمق جراح الحسنية بفوز صغير من قلب أكادير
هبة بريس ـ رياضة
تمكن فريق نهضة بركان من تحقيق فوز صغير لكنه مهم أمام مضيفه حسنية أكادير بقلب ملعب أدرار بمدينة أكادير.
و تمكن الفريق البرتقالي من الفوز بلقائه أمام غزالة سوس بهدف من توقيع شادراك لوكومبي في الدقيقة 66 من المباراة.
و أكمل الحسنية المباراة منقوص العدذ بعد طرد لاعبه جمال الشماخ من طرف الحكم كشاف في آخر أنفاس المقابلة، حيث مكن هذا الانتصار الفريق البرتقالي من الاقتراب بشكل كبير من ثلاثي المقدمة.
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9 تعليقات
الفريق البرتقالي بدأ يستعيد أنفاسه من اجل الصدارة ..
الف مبروك لفريق نهضة بركان..
فوز مستحق لعاصمة البرتقال ..
هنيئا للجمهور البركاني والفريق البركاني الذي كان بارعا في تحقيق الانتصار..
مسيرة موفقة للبركانيين ..
فوز مستحق للبرتقالين الف مبروك..
حسنية أكادير لم يحالفها الحظ هذه المرة مع نهضة بركان..
هنيئا لكم يا اسود بركان ..
دائما متألقين نهضة بركان والباقي تقليد..