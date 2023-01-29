نهضة بركان تعمق جراح الحسنية بفوز صغير من قلب أكادير

2023-01-29 / 22:47
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هبة بريس ـ رياضة

تمكن فريق نهضة بركان من تحقيق فوز صغير لكنه مهم أمام مضيفه حسنية أكادير بقلب ملعب أدرار بمدينة أكادير.

و تمكن الفريق البرتقالي من الفوز بلقائه أمام غزالة سوس بهدف من توقيع شادراك لوكومبي في الدقيقة 66 من المباراة.

و أكمل الحسنية المباراة منقوص العدذ بعد طرد لاعبه جمال الشماخ من طرف الحكم كشاف في آخر أنفاس المقابلة، حيث مكن هذا الانتصار الفريق البرتقالي من الاقتراب بشكل كبير من ثلاثي المقدمة.

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‫9 تعليقات

  4. هنيئا للجمهور البركاني والفريق البركاني الذي كان بارعا في تحقيق الانتصار..

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