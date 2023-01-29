بسبب رفع سن التقاعد.. نقابات فرنسا تقرر إضرابا عاما يوم الثلاثاء

هبة بريس ـ وكالات

قررت نقابات فرنسا العمالية خوض إضراب عام في الجمهورية الفرنسية يوم الثلاثاء بسبب قانون رفع سن التقاعد.

و حسب وكالات أنباء عالمية، فقد قالت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن الأحد بأن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما “غير قابل للتفاوض”.

و من المنتظر أن تنظم النقابات العمالية يومًا آخر من الاحتجاجات والإضرابات الثلاثاء ضد إجراءات إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل والتي ترفضها نسبة كبيرة من الفرنسيين.

ودعت النقابات إلى إضراب واسع النطاق من المنتظر أن يؤثر بشدّة على خدمات السكك الحديدية وبقيّة وسائل النقل العام، وتوقف المدارس والإدارات العمومية.

وقد نجحت النقابات في حشد أكثر من مليون شخص في يوم أول من الاحتجاجات في 19 يناير الماضي.

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